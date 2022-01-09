https://ria.ru/20220109/kirgiziya-1767051847.html
Президент Киргизии не исключил участия сограждан в акциях в Казахстане
Президент Киргизии не исключил участия сограждан в акциях в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022
Президент Киргизии не исключил участия сограждан в акциях в Казахстане
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не исключает участия своих сограждан в протестах в Казахстане. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:16
2022-01-09T16:16
2022-01-09T16:32
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
садыр жапаров
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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не исключает участия своих сограждан в протестах в Казахстане."В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.В то же время президент пообещал, что власти страны будут "твердо бороться и защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности"."Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - подчеркнул лидер страны.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220107/kontingent-1766846236.html
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в мире, казахстан, садыр жапаров
16:16 09.01.2022 (обновлено: 16:32 09.01.2022)
Президент Киргизии не исключил участия сограждан в акциях в Казахстане
Президент Киргизии Жапаров не исключил участия сограждан в акциях в Казахстане
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не исключает участия своих сограждан в протестах в Казахстане.
"В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook
.
В то же время президент пообещал, что власти страны будут "твердо бороться и защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности".
"Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - подчеркнул лидер страны.
Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.