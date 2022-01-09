06:16 09.01.2022 (обновлено: 06:17 09.01.2022)
СМИ: некоторые жители Алма-Аты готовы платить за хлеб 100 долларов
Sputnik Казахстан: некоторые жители Алма-Аты готовы платить за хлеб 100 долларов
Местные жители на продовольственном рынке в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Жители отдельных районов Алма-Аты, крупнейшего города Казахстана, готовы платить по 100 долларов за булку хлеба из-за нехватки продуктов, сообщил Sputnik Казахстан один из жителей элитного района первой столицы республики.
По его словам, с момента погромов в их район, расположенный недалеко от аэропорта, перестали завозить продукты первой необходимости.
"Мы словно оторваны от цивилизации. Интернета, бензина и продуктов в районе нет. Моя семья и соседи уже готовы платить по 100 долларов за хлеб, но его нигде нет", - сообщил житель.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.