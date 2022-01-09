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Пятый самолет ВКС доставил в Москву из Казахстана сто россиян
Пятый самолет ВКС доставил в Москву из Казахстана сто россиян - РИА Новости, 09.01.2022
Пятый самолет ВКС доставил в Москву из Казахстана сто россиян
Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву из Казахстана группу из еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T19:31
2022-01-09T19:31
2022-01-09T23:01
беспорядки в казахстане
казахстан
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воздушно-космические силы россии
военно-транспортная авиация
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву из Казахстана группу из еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
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казахстан, москва, воздушно-космические силы россии, военно-транспортная авиация, россия
19:31 09.01.2022 (обновлено: 23:01 09.01.2022)
Пятый самолет ВКС доставил в Москву из Казахстана сто россиян
Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС доставил в Москву из Казахстана сто россиян