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Токаев уволил двух заместителей главы КНБ Казахстана

Токаев уволил двух заместителей главы КНБ Казахстана - РИА Новости, 09.01.2022

Токаев уволил двух заместителей главы КНБ Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности двух зампредов Комитета национальной безопасности — Осипова Марата Сапаровича и Ергожина Даулета РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T19:09

2022-01-09T19:09

2022-01-09T22:48

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности двух зампредов Комитета национальной безопасности — Осипова Марата Сапаровича и Ергожина Даулета Едиловича. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба главы государства.Новыми заместителями председателя КНБ стали Косжанов Бакытбек Жамалбекович и Амерханов Аскар Баймерденович.Пятого января Токаев также сместил с должности главу КНБ Карима Масимова, занимавшего этот пост более пяти лет. Накануне его задержали по подозрению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Масимова поместили в изолятор временного содержания.В пятницу экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит о том, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов," осуществить такое невозможно.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html

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Казахстан после протестов: погромы и мародерства Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос. 2022-01-09T19:09 true PT0M58S

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