18:06 09.01.2022 (обновлено: 18:22 09.01.2022)
МИД объяснил, почему Казахстан запросил помощь ОДКБ
МИД России: Казахстан запросил помощь ОДКБ в критический момент
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв - РИА Новости. Казахстан запросил помощь ОДКБ в критический момент, партнеры по организации сработали слажено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В критический момент, в частности, как это было сделано сейчас... президент Казахстана задействовал легитимные процедуры", - сказала он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
По ее словам, партнеры по ОДКБ действовали "настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?"
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Вчера, 08:00Запад винит в казахстанском кризисе Россию
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.