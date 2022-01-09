16:16 09.01.2022 (обновлено: 22:51 09.01.2022)
В Атырауской области ситуация стабилизировалась
В Атырауской области Казахстана сообщили о стабилизации ситуации, 197 человек задержаны
Военные на блок-посту в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Ситуация в Атырауской области Казахстана стабилизировалась, в ходе антитеррористической операции задержаны 197 человек, сообщили местные власти.
"Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. С момента начала антитеррористической операции в Атырау задержаны 197 человек", - говорится в сообщении властей.
Объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме. На Центральной площади в городе Атырау, где до этого собирались демонстранты, людей нет.
Накануне сообщалось, что один человек погиб, еще по меньшей мере 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в Атырауской области.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.