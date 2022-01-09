https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767051753.html

В Атырауской области ситуация стабилизировалась

В Атырауской области ситуация стабилизировалась - РИА Новости, 09.01.2022

В Атырауской области ситуация стабилизировалась

Ситуация в Атырауской области Казахстана стабилизировалась, в ходе антитеррористической операции задержаны 197 человек, сообщили местные власти. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:16

2022-01-09T16:16

2022-01-09T22:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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актау

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Ситуация в Атырауской области Казахстана стабилизировалась, в ходе антитеррористической операции задержаны 197 человек, сообщили местные власти."Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. С момента начала антитеррористической операции в Атырау задержаны 197 человек", - говорится в сообщении властей.Объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме. На Центральной площади в городе Атырау, где до этого собирались демонстранты, людей нет.Накануне сообщалось, что один человек погиб, еще по меньшей мере 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в Атырауской области.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767046273.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767046613.html

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атырауская область

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