https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767050994.html

В Казахстане временно приостановили работу обменных пунктов банков

В Казахстане временно приостановили работу обменных пунктов банков - РИА Новости, 09.01.2022

В Казахстане временно приостановили работу обменных пунктов банков

В Казахстане в целях безопасности временно приостанавливается работа обменных пунктов банков, сообщили в нацбанке. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:07

2022-01-09T16:07

2022-01-09T16:36

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Казахстане в целях безопасности временно приостанавливается работа обменных пунктов банков, сообщили в нацбанке."Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - говорится в заявлении учреждения."10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка" для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан", - говорится в сообщении.В Нацбанке отметили, что "это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны"."По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов", - говорится в заявлении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767051753.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев