В Крыму предложили позвать Казахстан в союз России и Белоруссии
Роман Чегринец: можно подумать о присоединении Казахстана к союзу России и Белоруссии
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкРезиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Резиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что можно подумать о присоединении Казахстана к союзному государству России и Белоруссии.
По его мнению, Казахстан на фоне сложившейся ситуации мог бы войти в состав Союзного государства наряду с Россией и Белоруссией.
"По-моему, уже абсолютно всем на постсоветском пространстве понятно, что без поддержки России самостоятельно ни одно государство выстоять не сможет, поэтому надо объединяться", - заявил Чегринец РИА Новости, говоря о возможной перспективе присоединения Казахстана к союзу России и Белоруссии.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.