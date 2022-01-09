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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047001.html
В Казахстане оценили значение работы миротворцев ОДКБ
В Казахстане оценили значение работы миротворцев ОДКБ - РИА Новости, 09.01.2022
В Казахстане оценили значение работы миротворцев ОДКБ
Взятие под охрану миротворцами ОДКБ важных объектов позволило Казахстану высвободить значительную часть сил для борьбы с террористами, заявил заместитель... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:22
2022-01-09T15:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
оон
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Взятие под охрану миротворцами ОДКБ важных объектов позволило Казахстану высвободить значительную часть сил для борьбы с террористами, заявил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов."Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами", - сообщил Гамалетдинов на совместном брифинге с командующим миротворцами ОДКБ Андреем Сердюковым.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220109/odkb-1767045651.html
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в мире, казахстан, одкб, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
15:22 09.01.2022 (обновлено: 15:29 09.01.2022)
 
В Казахстане оценили значение работы миротворцев ОДКБ

Минобороны Казахстана: силы ОДКБ позволили казахским силовикам бороться с терроризмом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ - перед отправкой в Казахстан
Военнослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ - перед отправкой в Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ - перед отправкой в Казахстан. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Взятие под охрану миротворцами ОДКБ важных объектов позволило Казахстану высвободить значительную часть сил для борьбы с террористами, заявил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов.
"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами", - сообщил Гамалетдинов на совместном брифинге с командующим миротворцами ОДКБ Андреем Сердюковым.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 15:07Беспорядки в Казахстане
В ОДКБ обсудили развертывание миротворцев в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 14:56Беспорядки в Казахстане
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБООНЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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