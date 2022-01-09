15:12 09.01.2022 (обновлено: 15:19 09.01.2022)
В Казахстане рассказали, сколько продлится контртеррористическая операция
Минобороны Казахстана: спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. Контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжаться до полного уничтожения террористов и восстановления порядка в стране, заявил заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов.
"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", - заявил Гамалетдинов на совместном брифинге с командующим миротворцами ОДКБ Андреем Сердюковым.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.