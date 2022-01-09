https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767043071.html

В Бишкеке прошел митинг против задержания киргизского джазмена в Казахстане

В Бишкеке прошел митинг против задержания киргизского джазмена в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022

В Бишкеке прошел митинг против задержания киргизского джазмена в Казахстане

Около 150 человек в Бишкеке вышли на митинг перед казахстанским посольством, они выступали против задержания киргизского джазового музыканта во время протестов... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:28

2022-01-09T14:28

2022-01-09T14:28

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

оон

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Около 150 человек в Бишкеке вышли на митинг перед казахстанским посольством, они выступали против задержания киргизского джазового музыканта во время протестов в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На митинге никого не задерживали, протестующие находились у здания посольства около двух часов. К участникам акции приезжал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. В Госкомитете Нацбезопасности Киргизии заявили, что мужчина не является террористом.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html

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в мире, киргизия, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев