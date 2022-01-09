14:12 09.01.2022 (обновлено: 14:20 09.01.2022)
В Алма-Ате во время беспорядков погибли более ста человек
В Минздраве Казахстана заявили о гибели более ста человек в Алма-Ате во время беспорядков
© REUTERS / Pavel MikheyevАвтомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате, Казахстан
Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате, Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что во время беспорядков в стране погибли 164 человека.
Ранее Sputnik Казахстан передал, что более 160 человек погибли в Казахстане за время беспорядков.
"В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека, в Алматы - 103 человека", - говорится в сообщении Telegram-канала, где публикуется информация казахстанских ведомств.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.