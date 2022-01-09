https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767039901.html

Омбудсмен заявила о гибели трех детей во время беспорядков в Казахстане

Омбудсмен заявила о гибели трех детей во время беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022

Омбудсмен заявила о гибели трех детей во время беспорядков в Казахстане

Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трех детей во время беспорядков в республике, передает телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:36

2022-01-09T13:36

2022-01-09T14:36

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трех детей во время беспорядков в республике, передает телеканал "Хабар 24"."Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки", — сообщили по ТВ.Ранее было известно, что один ребенок умер 5 января после огнестрельного ранения, которое получил во время прогулки с семьей. В пятницу, 7 января, боевики расстреляли машину, в которой находился подросток с отцом, врачи смогли спасти жизнь только родителю. Позже при аналогичных событиях погибла четырехлетняя девочка.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны почти шесть тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев