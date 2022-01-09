Более 20 тысяч казахстанцев обратились за психологической помощью
Более 20 тысяч казахстанцев обратились за психологической помощью на горячую линию
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Более 20 тысяч казахстанцев обратились за психологической помощью на горячую линию, в основном звонят из Алма-Аты, сообщает телеканал "Хабар 24".
"С 6 января в Казахстане работает единый контактный центр для оказания профессиональной психологической помощи. За неполных три дня с различными просьбами обратились уже более 20 тысяч казахстанцев", - сообщает телеканал.
Психолог Ерлан Мустафин в эфире телеканала заявил, что в основном из-за того, что нехватка информации в сложившихся условиях у человека вызывает большую тревогу, обостряются панические атаки.
Сообщается, что специалисты горячей линии помогли найти по меньшей мере 126 человек. В контактный центр население также обращается и для того, чтобы сообщить о противоправных действиях.
Ранее министерство информации и общественного развития совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана создали горячую линию на базе единого колл-центра 1414 по оказанию профессиональной психологической помощи всем нуждающимся.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.