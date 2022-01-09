13:15 09.01.2022 (обновлено: 13:21 09.01.2022)
Консульство в Казахстане рассказало об отправке рейсов с россиянами
Консульство в Казахстане заявило о продолжении отправки рейсов с россиянами из Алма-Аты
Военный на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан. Архивное фото
"Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский – вопрос. Возможно, не все", - сказал консул-советник генконсульства Владимир Малышев.
По оценкам собеседника агентства, возможно, в воскресенье вылетят еще порядка 500 граждан РФ.
"А может, и больше. Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить", - добавил он.
Посольство РФ в Казахстане в субботу сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17.00 до 18.00 (с 14.00 до 15.00 мск) по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14.00 по местному времени (11.00 мск).
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.