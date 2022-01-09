https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767038349.html

Консульство в Казахстане рассказало об отправке рейсов с россиянами

Консульство в Казахстане рассказало об отправке рейсов с россиянами - РИА Новости, 09.01.2022

Консульство в Казахстане рассказало об отправке рейсов с россиянами

Отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Алма-Аты в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:15

2022-01-09T13:15

2022-01-09T13:21

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Алма-Аты в Россию будет продолжаться до тех пор, пока не будут вывезены все желающие, заявили РИА Новости в консульстве РФ в Алма-Ате."Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский – вопрос. Возможно, не все", - сказал консул-советник генконсульства Владимир Малышев.По оценкам собеседника агентства, возможно, в воскресенье вылетят еще порядка 500 граждан РФ."А может, и больше. Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить", - добавил он.Посольство РФ в Казахстане в субботу сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17.00 до 18.00 (с 14.00 до 15.00 мск) по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14.00 по местному времени (11.00 мск).Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/aeroport-1766944721.html

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