В Алма-Ате заработали крупные торговые сети и рынки
В Алма-Ате заработали крупные торговые сети, рынки и предприятия
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Крупные торговые сети, рынки и предприятия заработали в Алма-Ате, сообщает штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.
"Крупные торговые сети, рынки заработали в Алматы. Вчера, 8 января, во всех районах мегаполиса были открыты 28 филиалов супермаркетов... Сегодня открылись еще 49 филиалов. Запасов продовольствия в достаточном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.