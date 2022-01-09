12:55 09.01.2022 (обновлено: 13:29 09.01.2022)
В Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант не террорист
В Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант не является террористом
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате. Архивное фото
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом, заявил журналистам в воскресенье глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
"Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте", - сказал Ташиев.
В воскресенье возле здания посольства Казахстана в Киргизии собрались несколько десятков человек с требованием немедленного освобождения киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного казахстанскими силовиками по подозрению в участии в протестах. К участникам акции приехал глава ГКНБ.
"Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте", - сказал Ташиев.
По его словам, никаких официальных обращений от казахстанской стороны касательно задержания граждан Киргизии в Бишкек пока не поступало.
“Но гостелеканалы (Казахстана - ред.) это показывают. Нас тоже задевает то, что сразу стали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является добропорядочным, музыкантом, общественником, что он, якобы, является террористом. Поэтому мы им отправили и ноту, и информацию, и все другое, что он не является террористом”, - отметил Ташиев.
Ранее в воскресенье казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.
По утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, этот мужчина - джазовый музыкант Викрам Розахунов, киргизские официальные органы пока не могут подтвердить эту информацию. МВД Киргизии заявило, что выясняет обстоятельства задержания.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.