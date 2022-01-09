https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767036247.html

В Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант не террорист

В Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант не террорист - РИА Новости, 09.01.2022

В Киргизии заявили, что задержанный в Казахстане музыкант не террорист

Задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом, заявил журналистам в воскресенье глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:55

2022-01-09T12:55

2022-01-09T13:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

киргизия

оон

одкб

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965399_0:126:2492:1529_1920x0_80_0_0_cdff9c7f37126a1e19acf4fbbd3e58b3.jpg

БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом, заявил журналистам в воскресенье глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев."Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте", - сказал Ташиев.В воскресенье возле здания посольства Казахстана в Киргизии собрались несколько десятков человек с требованием немедленного освобождения киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного казахстанскими силовиками по подозрению в участии в протестах. К участникам акции приехал глава ГКНБ.По его словам, никаких официальных обращений от казахстанской стороны касательно задержания граждан Киргизии в Бишкек пока не поступало.Ранее в воскресенье казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.По утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, этот мужчина - джазовый музыкант Викрам Розахунов, киргизские официальные органы пока не могут подтвердить эту информацию. МВД Киргизии заявило, что выясняет обстоятельства задержания.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/bishkek-1767029561.html

казахстан

киргизия

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, киргизия, оон, одкб, жанаозен, актау, мвд киргизии, касым-жомарт токаев