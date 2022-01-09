https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html

Казахстан после протестов: погромы и мародерства

Казахстан после протестов: погромы и мародерства - РИА Новости, 09.01.2022

Казахстан после протестов: погромы и мародерства

Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории.

2022-01-09T12:23

2022-01-09T12:23

2022-01-09T12:23

казахстан

алма-ата

протесты

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Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос.

казахстан

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Казахстан после протестов: погромы и мародерства Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос. 2022-01-09T12:23 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, алма-ата, протесты, видео