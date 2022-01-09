https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html
Казахстан после протестов: погромы и мародерства
Казахстан после протестов: погромы и мародерства - РИА Новости, 09.01.2022
Казахстан после протестов: погромы и мародерства
Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории.
2022-01-09T12:23
2022-01-09T12:23
2022-01-09T12:23
казахстан
алма-ата
протесты
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Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос.
казахстан
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Казахстан после протестов: погромы и мародерства
Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос.
2022-01-09T12:23
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РИА Новости
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казахстан, алма-ата, протесты, видео
Казахстан после протестов: погромы и мародерства
Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории.
2022-01-09T12:23
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PT0M58S
Казахстан после протестов: погромы и мародерства
Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории.
Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос.