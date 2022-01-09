12:10 09.01.2022 (обновлено: 12:21 09.01.2022)
В Таразе ликвидировали около десяти преступников
В Таразе ликвидировали около десяти преступников, задержали 153 человека
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники полиции в Казахстане
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители казахстанского города Тараз ликвидировали около десяти преступников, а также задержали 153 человека, сообщил телеканал "Хабар 24".
"Спецоперация продолжается, ликвидировали около 10 преступников, задержали 153 человека. В больницу поступили больше 280 пострадавших, из них 38 госпитализировано", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, за минувшую ночь в Таразе задержали еще 14 участников беспорядков, четверо из них участвовали в поджогах администрации. У них изъято оружие.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.