11:40 09.01.2022 (обновлено: 11:47 09.01.2022)
Протестующие в Казахстане использовали радиостанции, сообщили в МВД
Протестующие в Казахстане использовали радиостанции для координации действий
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСотрудник полиции задерживает участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сотрудник полиции задерживает участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Протестующие в Казахстане демонстрировали профессиональные навыки, для координации действий они использовали радиостанции, сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"Протестующие демонстрировали профессиональные навыки... Для координации действий ими использовались радиостанции", - сказал Тургумбаев в обращении к казахстанцам на телеканале "Хабар 24".
По его словам, участники беспорядков также нападали на здания полиции и воинских частей, чтобы завладеть оружием.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.