11:37 09.01.2022 (обновлено: 11:43 09.01.2022)
В Казахстане свыше 130 подозреваемых находятся в изоляторах
Свыше 130 подозреваемых находятся в изоляторах временного содержания в Казахстане
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Свыше 130 подозреваемых в особо тяжких преступлениях находятся в изоляторах временного содержания в Казахстане после беспорядков, сообщает МВД страны.
"По подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека", - заявил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в обращении к казахстанцам на телеканале "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.