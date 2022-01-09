https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767028346.html
Казахстан возвращается к обычной жизни
Казахстан возвращается к обычной жизни - РИА Новости, 09.01.2022
Казахстан возвращается к обычной жизни
Казахстанские провинциальные города постепенно возвращаются к обычной жизни, о недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет,... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:22
2022-01-09T11:22
2022-01-09T11:22
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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КОСТАНАЙ (Казахстан), 9 ноя - РИА Новости. Казахстанские провинциальные города постепенно возвращаются к обычной жизни, о недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет, появляющийся по расписанию, передаёт корреспондент РИА Новости.На главной площади в Костанае полицейские проверяют у всех проходящих документы. Площадь ограждена.В торговых центрах все банкоматы работают. Очередей нет. Все продукты питания, включая молоко и хлеб, на полках магазинов имеются. На улицах немноголюдно из-за мороза. В городе жизнь идёт своим чередом.Техника очищает улицы - но уже не от последствий беспорядков, а от прошедшего минувшей ночью бурана. После оттепели на дорогах гололёд.Интернет в регионе работает, однако по-прежнему в определенные часы - с 9:00 примерно до 16:00 по местному времени.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан
Казахстан возвращается к обычной жизни
Города в Казахстане возвращаются к обычной жизни: банкоматы работают, продукты есть
КОСТАНАЙ (Казахстан), 9 ноя - РИА Новости. Казахстанские провинциальные города постепенно возвращаются к обычной жизни, о недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет, появляющийся по расписанию, передаёт корреспондент РИА Новости.
На главной площади в Костанае полицейские проверяют у всех проходящих документы. Площадь ограждена.
В торговых центрах все банкоматы работают. Очередей нет. Все продукты питания, включая молоко и хлеб, на полках магазинов имеются. На улицах немноголюдно из-за мороза. В городе жизнь идёт своим чередом.
Техника очищает улицы - но уже не от последствий беспорядков, а от прошедшего минувшей ночью бурана. После оттепели на дорогах гололёд.
Интернет в регионе работает, однако по-прежнему в определенные часы - с 9:00 примерно до 16:00 по местному времени.