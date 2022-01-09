https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767028346.html

Казахстан возвращается к обычной жизни

Казахстан возвращается к обычной жизни - РИА Новости, 09.01.2022

Казахстан возвращается к обычной жизни

Казахстанские провинциальные города постепенно возвращаются к обычной жизни, о недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:22

2022-01-09T11:22

2022-01-09T11:22

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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КОСТАНАЙ (Казахстан), 9 ноя - РИА Новости. Казахстанские провинциальные города постепенно возвращаются к обычной жизни, о недавних событиях напоминают лишь усиленные меры безопасности и интернет, появляющийся по расписанию, передаёт корреспондент РИА Новости.На главной площади в Костанае полицейские проверяют у всех проходящих документы. Площадь ограждена.В торговых центрах все банкоматы работают. Очередей нет. Все продукты питания, включая молоко и хлеб, на полках магазинов имеются. На улицах немноголюдно из-за мороза. В городе жизнь идёт своим чередом.Техника очищает улицы - но уже не от последствий беспорядков, а от прошедшего минувшей ночью бурана. После оттепели на дорогах гололёд.Интернет в регионе работает, однако по-прежнему в определенные часы - с 9:00 примерно до 16:00 по местному времени.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан