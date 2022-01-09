https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767027961.html

Российские миротворцы начали тренировки в Казахстане

Российские миротворцы начали тренировки в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022

Российские миротворцы начали тренировки в Казахстане

Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:13

2022-01-09T11:13

2022-01-09T15:48

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767035177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0594e712688fdc7b1f104b5f00553a9.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, сообщила пресс-служба Минобороны."На аэродроме Алма-Аты подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций", — заявили в ведомстве.Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации продолжают переброску десантников в Казахстан, для этого также используется аэродром Жетыген.Колонны военных, которые уже находятся в республике, совершили марши в районы выполнения задач, где им предстоит охранять жизненно важные объекты и социальную инфраструктуру.О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766832780.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767019318.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие самолетов военно-транспортной авиации РФ на аэродром «Алматы» Прибытие самолетов военно-транспортной авиации на аэродром "Алматы" Республики Казахстан, совершение маршей в составе колонн, проведение тренировок на аэродроме. Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов Российской Федерации продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы "Алматы" и "Жетыген" Республики Казахстан. Также на аэродроме "Алматы" подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций. 2022-01-09T11:13 true PT2M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, одкб, россия