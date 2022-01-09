https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767026898.html

В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта

В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта - РИА Новости, 09.01.2022

В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта

Задержанный по подозрению в участии в протестах в Казахстане киргизстанец, по утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, является РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:58

2022-01-09T10:58

2022-01-09T10:58

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

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одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в участии в протестах в Казахстане киргизстанец, по утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, является джазовым музыкантом Викрамом Розахуновым, киргизские официальные органы пока не могут подтвердить эту информацию."Кошмар, это известный джазовый исполнитель Викрам Розахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан, участвовал на концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим! Пожалуйста, не вешайте на него (то, - ред.) чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант!" - написал Абакиров на своей странице в Facebook.Ранее в воскресенье казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.Официальные органы Киргизии пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о личности задержанного киргизстанца."Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в республике Казахстан, министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина", - сообщили РИА Новости в МИД страны.По словам представителя внешнеполитического ведомства, министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, "соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html

https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html

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актау

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в мире, киргизия, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев