Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767026898.html
В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта
В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта - РИА Новости, 09.01.2022
В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта
Задержанный по подозрению в участии в протестах в Казахстане киргизстанец, по утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, является РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:58
2022-01-09T10:58
беспорядки в казахстане
в мире
киргизия
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965010_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_8e74897649541e553efde23be96688b7.jpg
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в участии в протестах в Казахстане киргизстанец, по утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, является джазовым музыкантом Викрамом Розахуновым, киргизские официальные органы пока не могут подтвердить эту информацию."Кошмар, это известный джазовый исполнитель Викрам Розахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан, участвовал на концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим! Пожалуйста, не вешайте на него (то, - ред.) чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант!" - написал Абакиров на своей странице в Facebook.Ранее в воскресенье казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.Официальные органы Киргизии пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о личности задержанного киргизстанца."Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в республике Казахстан, министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина", - сообщили РИА Новости в МИД страны.По словам представителя внешнеполитического ведомства, министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, "соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html
https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html
киргизия
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965010_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_f46e2bf9bfa1628ae81afcaa9fb2ce4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
10:58 09.01.2022
 
В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского музыканта

В Бишкеке заявили, что в Казахстане задержали киргизского джазового музыканта Розахунова

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Полицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Задержанный по подозрению в участии в протестах в Казахстане киргизстанец, по утверждению основателя Парка высоких технологий Киргизии Азиса Абакирова, является джазовым музыкантом Викрамом Розахуновым, киргизские официальные органы пока не могут подтвердить эту информацию.
"Кошмар, это известный джазовый исполнитель Викрам Розахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан, участвовал на концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим! Пожалуйста, не вешайте на него (то, - ред.) чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант!" - написал Абакиров на своей странице в Facebook.
Ранее в воскресенье казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах.
Официальные органы Киргизии пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о личности задержанного киргизстанца.
Люди и полиция в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
08:33Беспорядки в Казахстане
Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
"Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в республике Казахстан, министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время министерством совместно с компетентными органами республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина", - сообщили РИА Новости в МИД страны.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, "соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Люди и полиция в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
08:33Беспорядки в Казахстане
Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКиргизияООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
22:46Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти
Лента новостейМолния
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"Число погибших при обрушении скалы в Бразилии возросло до десяти