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В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка

В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка - РИА Новости, 09.01.2022

В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка погибла при обстреле в казахстанской Алма-Ате, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:26

2022-01-09T10:26

2022-01-09T12:13

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла при обстреле в казахстанской Алма-Ате, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.Это произошло 7 января. Она вместе с тремя другими детьми находилась в машине, которую обстреляли.Ранее сообщалось о гибели 11-летнего ребенка от огнестрельного ранения во время беспорядков. Подросток 15 лет пострадал.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767022326.html

https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767017314.html

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