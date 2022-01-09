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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767024868.html
В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка
В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка - РИА Новости, 09.01.2022
В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка
Четырехлетняя девочка погибла при обстреле в казахстанской Алма-Ате, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T10:26
2022-01-09T12:13
беспорядки в казахстане
в мире
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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла при обстреле в казахстанской Алма-Ате, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.Это произошло 7 января. Она вместе с тремя другими детьми находилась в машине, которую обстреляли.Ранее сообщалось о гибели 11-летнего ребенка от огнестрельного ранения во время беспорядков. Подросток 15 лет пострадал.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767022326.html
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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
10:26 09.01.2022 (обновлено: 12:13 09.01.2022)
 
В Алма-Ате во время обстрела погибла четырехлетняя девочка

В Алма-Ате во время обстрела автомобиля 7 января погибла девочка четырех лет

© REUTERS / Pavel MikheyevВоенный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате
Военный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Военный возле сгоревшего грузовика на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла при обстреле в казахстанской Алма-Ате, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.
Это произошло 7 января. Она вместе с тремя другими детьми находилась в машине, которую обстреляли.
Ранее сообщалось о гибели 11-летнего ребенка от огнестрельного ранения во время беспорядков. Подросток 15 лет пострадал.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Блокпост с военными, организованный на дороге в Алма-Ате после массовых беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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В Алма-Ате задержали 850 участников террористических атак и мародеров
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и обратился за военной помощью к союзникам по ОДКБ.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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