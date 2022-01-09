https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767022714.html
В некоторых районах в Алма-Ате слышны выстрелы
В некоторых районах в Алма-Ате слышны выстрелы - РИА Новости, 09.01.2022
В некоторых районах в Алма-Ате слышны выстрелы
В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные, сообщает телеканал "МИР24". РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:58
2022-01-09T09:58
2022-01-09T10:36
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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. В казахстанской Алма-Ате в отдельных районах слышны выстрелы, но они похожи на предупредительные, сообщает телеканал "МИР24"."В разных районах города еще слышны выстрелы, но они скорее похожи на предупредительные", - говорится в сообщении телеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767022133.html
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в мире, алма-ата, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
09:58 09.01.2022 (обновлено: 10:36 09.01.2022)
В некоторых районах в Алма-Ате слышны выстрелы
В некоторых районах в Алма-Ате слышны одиночные выстрелы