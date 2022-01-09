09:53 09.01.2022 (обновлено: 10:07 09.01.2022)
В Алма-Ате задержали 850 участников террористических атак и мародеров
В Алма-Ате задержали 850 участников террористических атак и мародеров
© REUTERS / Pavel MikheyevБлокпост с военными, организованный на дороге в Алма-Ате после массовых беспорядков
Блокпост с военными, организованный на дороге в Алма-Ате после массовых беспорядков
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений задержаны в казахстанской Алма-Ате, заявил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.
Сообщается, что за прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания в городе не было. В Алма-Ате наблюдается относительно спокойная обстановка.
По сообщениям властей, от бандитских группировок уже были зачищены резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон Думан и ряд других районов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.