https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767018991.html
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел - РИА Новости, 09.01.2022
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
РИА Новости. ПОСЛЕ БЕСПОРЯДКОВ В КАЗАХСТАНЕ ВОЗБУЖДЕНО 125 ДЕЛ, В ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ ДОСТАВЛЕНЫ 5,8 ТЫС ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ МНОГО ИНОСТРАНЦЕВ - ПРЕСС-СЛУЖБА... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:06
2022-01-09T09:06
2022-01-09T09:06
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965140_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_de1362d51c4e854456169d4646abb248.jpg
РИА Новости. ПОСЛЕ БЕСПОРЯДКОВ В КАЗАХСТАНЕ ВОЗБУЖДЕНО 125 ДЕЛ, В ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ ДОСТАВЛЕНЫ 5,8 ТЫС ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ МНОГО ИНОСТРАНЦЕВ - ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965140_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_88d0e95d1a3e2bd9735fe0a3d5b00080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел, среди задержанных много иностранцев