Полиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обход
Полиция Нур-Султана проводит обход, чтобы выявить нарушителей общественного порядка
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Полиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обход с целью выявления нарушителей общественного порядка, сообщил комендант города Ержан Саденов.
"С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом", - приводит слова Саденова Telegram-канал оперштаба Казахстана.
По данным оперштаба, город под полным оперативным контролем, работают блокпосты.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.