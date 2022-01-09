В Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП
В Казахстане на квартал продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП
Люди проходят мимо резиденции президента в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН 9 янв – РИА Новости. Выплаты адресной соцпомощи для 432 тысяч человек в Казахстане продлят еще на квартал из-за введенного режима ЧП в республике, говорится в сообщении министерства труда Казахстана.
"Гражданам, получавшим адресную соцпомощь в IV квартале 2021 года, в связи с действием ЧП выплаты автоматически пролонгируют на один квартал... Эта мера охватит 88 тыс. семей, или 432 тысяч человек",- говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.