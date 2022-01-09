В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции

НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. По приказу верховного главнокомандующего казахстанских силовиков выставили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал "Хабар 24".Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму. Чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки. Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
Военный на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. По приказу верховного главнокомандующего казахстанских силовиков выставили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал "Хабар 24".
Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.
Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму. Чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.
Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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