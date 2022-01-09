https://ria.ru/20220109/granitsa-1767012968.html
В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек
В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек - РИА Новости, 09.01.2022
В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек
Около 300 человек задержаны в Казахстане 6-7 января при попытке пересечь границу, сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T06:38
2022-01-09T06:38
2022-01-09T06:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965399_0:126:2492:1529_1920x0_80_0_0_cdff9c7f37126a1e19acf4fbbd3e58b3.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Около 300 человек задержаны в Казахстане 6-7 января при попытке пересечь границу, сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев."При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - приводит его слова оперативный штаб.
https://ria.ru/20220109/uscherb-1767012391.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766965399_222:0:2261:1529_1920x0_80_0_0_a8735394dfd10a9563f38a338ccacad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
06:38 09.01.2022 (обновлено: 06:40 09.01.2022)
В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек
Глава МВД Казахстана Тургумбаев: около трехсот человек пытались незаконно пересечь границу