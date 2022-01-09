https://ria.ru/20220109/granitsa-1767012968.html

В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек

В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек - РИА Новости, 09.01.2022

В Казахстане при попытке пересечь границу задержали около трехсот человек

Около 300 человек задержаны в Казахстане 6-7 января при попытке пересечь границу, сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:38

2022-01-09T06:38

2022-01-09T06:40

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Около 300 человек задержаны в Казахстане 6-7 января при попытке пересечь границу, сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев."При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - приводит его слова оперативный штаб.

https://ria.ru/20220109/uscherb-1767012391.html

казахстан

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в мире, казахстан