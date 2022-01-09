https://ria.ru/20220109/glinnikov-1767018892.html
Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате - РИА Новости, 09.01.2022
Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
Российского актера Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:05
2022-01-09T09:05
2022-01-09T09:14
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российского актера Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан. В департаменте по ЧС Алма-Аты заявили, что актер в порядке, утром девятого января его отправили с остальными туристами лагеря в аэропорт, оттуда он отправится домой.О том, что актер, известный зрителям по сериалу "Интерны", перестал выходить на связь с родными из Казахстана, стало известно девятого января. Сообщалось, что он поехал в Алма-Ату в горную экспедицию на пик Талгар.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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sputnik казахстан, илья глинников, в мире, казахстан, оон, одкб
09:05 09.01.2022 (обновлено: 09:14 09.01.2022)
Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
Sputnik Казахстан: актера Илью Глинникова нашли в лагере в горах Алма-Аты
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Российского актера Илью Глинникова
нашли в горном лагере в Алма-Ате
, сообщает Sputnik Казахстан
.
В департаменте по ЧС Алма-Аты заявили, что актер в порядке, утром девятого января его отправили с остальными туристами лагеря в аэропорт, оттуда он отправится домой.
О том, что актер, известный зрителям по сериалу "Интерны", перестал выходить на связь с родными из Казахстана, стало известно девятого января. Сообщалось, что он поехал в Алма-Ату в горную экспедицию на пик Талгар.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен
и Актау
на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН
, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.