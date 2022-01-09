https://ria.ru/20220109/glinnikov-1767016898.html

Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова

Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова - РИА Новости, 09.01.2022

Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова

В генконсульстве России в Алма-Ате заявили РИА Новости, что информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T08:22

2022-01-09T08:22

2022-01-09T08:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

россия

илья глинников

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АЛМА-АТА, 9 янв - РИА Новости. В генконсульстве России в Алма-Ате заявили РИА Новости, что информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала."Не поступала", - сказал собеседник агентства.Ранее в СМИ прошла информация, что актёр отправился в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могут выйти с ним на связь.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/granitsa-1767012968.html

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в мире, казахстан, алма-ата, россия, илья глинников