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В Минске оценили помощь России в расследовании дела о геноциде народа БССР
В Минске оценили помощь России в расследовании дела о геноциде народа БССР - РИА Новости, 09.01.2022
В Минске оценили помощь России в расследовании дела о геноциде народа БССР
Россия активно содействует белорусской следственной группе в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T22:10
2022-01-09T22:57
в мире
минск
москва
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Россия активно содействует белорусской следственной группе в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщил руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.В апреле прошлого года генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, и намерен представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида."С архивами ведется ежедневная работа... Это один из основных источников доказательственной базы. По поручению главы государства следственная группа генеральной прокуратуры посетила Москву. Мы работали с государственным архивом Российской Федерации, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела", - сказал Толкачев в интервью белорусскому телеканалу СТВ в воскресенье. Он подчеркнул, что "объемы архивов, находящихся в Российской Федерации, также огромны и колоссальны".Толкачев рассказал, что белорусской стороной подготовлены и направлены международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. "Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей, это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности этих государств. Но фактически мы видим, что они не хотят оказать помощь в расследовании уголовного дела (о преступлении - ред.) против человечества, массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, показать действительный объем всего масштаба трагедии белорусского народа. Они нам официально отказали", - сообщил он.Глава следственной группы рассказал, что уже допрошены более 12,5 тысячи свидетелей. Половина из них – это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны. В прошлом году в стране проведено 12 раскопок, поисковых работ. "Люди обращаются со своими историями, историями их личных жизней, жизней родственников. Каждое обращение нами тщательно изучается. Следует отметить, что поступает много обращений от граждан иных государств. Они также нами тщательно проверяются..." - продолжил он.Толкачев также указал на важность принятого в республике закона о геноциде белорусского народа, который поможет защитить "фундаментальные ценности белорусского народа". "Мы видим, что происходит извне, какое оказывается давление на нашу республику. Мы видим те попытки переписать, поставить под сомнение итоги Великой Отечественной войны. И, естественно, мы должны поставить барьер, чтобы историческую правду, чтобы подвиг советского солдата-освободителя всегда помнило наше поколение, подрастающее поколение, чтобы ни в коем случае не преуменьшить трагедию белорусского народа. А сегодня, как показывают нам материалы уголовного дела, как установлено в ходе следствия, масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее", - подчеркнул Толкачев.
https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html
https://ria.ru/20220103/minsk-1766483647.html
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в мире, минск, москва, великая отечественная война (1941-1945), россия
22:10 09.01.2022 (обновлено: 22:57 09.01.2022)
 
В Минске оценили помощь России в расследовании дела о геноциде народа БССР

Минск запросил у 17 государств правовую помощь по делу о геноциде белорусов

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкГитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
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Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Россия активно содействует белорусской следственной группе в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщил руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.
В апреле прошлого года генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, и намерен представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида.
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"С архивами ведется ежедневная работа... Это один из основных источников доказательственной базы. По поручению главы государства следственная группа генеральной прокуратуры посетила Москву. Мы работали с государственным архивом Российской Федерации, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела", - сказал Толкачев в интервью белорусскому телеканалу СТВ в воскресенье. Он подчеркнул, что "объемы архивов, находящихся в Российской Федерации, также огромны и колоссальны".
Толкачев рассказал, что белорусской стороной подготовлены и направлены международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. "Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей, это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности этих государств. Но фактически мы видим, что они не хотят оказать помощь в расследовании уголовного дела (о преступлении - ред.) против человечества, массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, показать действительный объем всего масштаба трагедии белорусского народа. Они нам официально отказали", - сообщил он.
Глава следственной группы рассказал, что уже допрошены более 12,5 тысячи свидетелей. Половина из них – это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны. В прошлом году в стране проведено 12 раскопок, поисковых работ. "Люди обращаются со своими историями, историями их личных жизней, жизней родственников. Каждое обращение нами тщательно изучается. Следует отметить, что поступает много обращений от граждан иных государств. Они также нами тщательно проверяются..." - продолжил он.
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Толкачев также указал на важность принятого в республике закона о геноциде белорусского народа, который поможет защитить "фундаментальные ценности белорусского народа". "Мы видим, что происходит извне, какое оказывается давление на нашу республику. Мы видим те попытки переписать, поставить под сомнение итоги Великой Отечественной войны. И, естественно, мы должны поставить барьер, чтобы историческую правду, чтобы подвиг советского солдата-освободителя всегда помнило наше поколение, подрастающее поколение, чтобы ни в коем случае не преуменьшить трагедию белорусского народа. А сегодня, как показывают нам материалы уголовного дела, как установлено в ходе следствия, масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее", - подчеркнул Толкачев.
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