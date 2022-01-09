В Алма-Ате создали фонд поддержки пострадавшего бизнеса
"Хабар 24": в Алма-Ате создали фонд поддержки пострадавшего бизнеса
Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Фонд поддержки пострадавшего бизнеса создали в Алма-Ате по инициативе казахстанских предпринимателей, внести любую сумму может каждый, сообщает телеканал "Хабар 24".
В организации обращаются к деловому сообществу страны с призывом оказать финансовую помощь, которая пойдет на восстановление пострадавших субъектов. Планируется, что распределение средств будет прозрачным, а данные о перемещении денег опубликуют в открытом доступе.
"Данная инициатива прозвучала буквально сегодня, соответственно, работа только начинается. С завтрашнего дня уже пройдет официальная регистрация в органах юстиции, будет открыт расчетный счет и все желающие могут участвовать в этой работе", - заявил в эфире телеканала первый заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей страны "Атамекен" Нариман Абильшаиков, добавив, что сумма ущерба уже исчисляется десятками миллиардов тенге.
Ранее в НПП "Атамекен" заявляли, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по приблизительным подсчетам более 92,3 миллиарда тенге (212 миллионов долларов).
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.