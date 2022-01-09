https://ria.ru/20220109/evakuatsiya-1767078447.html

Киргизия эвакуировала еще 14 своих граждан из Казахстана

Киргизия эвакуировала еще 14 своих граждан из Казахстана - РИА Новости, 09.01.2022

Киргизия эвакуировала еще 14 своих граждан из Казахстана

Киргизия провела эвакуацию еще 14 своих граждан из Казахстана, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МИД республики. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T21:36

2022-01-09T21:36

2022-01-09T21:36

беспорядки в казахстане

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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. Киргизия провела эвакуацию еще 14 своих граждан из Казахстана, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МИД республики."По итогам обращений на горячую линию по поручению министерства генеральным консульством Кыргызской Республики в г. Алматы совместно с диаспоральными организациями кыргызов в Алматинской области 9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Кыргызской Республики, в том числе женщины и дети", - заявил представитель пресс-службы.Ранее на этой неделе МИД Киргизии также вывез из Казахстана 20 киргизстанцев и 20 россиян."Также по поручению министерства посольством Кыргызской Республики в республике Казахстан проводится работа по возвращению на родину железнодорожным путем 15 граждан Кыргызской Республики, в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту г.Нур-Султан. Министерством ведется работа с казахской стороной по безопасному возвращению указанных граждан в Кыргызскую Республику", - уточнили в МИД.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/muzykant-1767055458.html

https://ria.ru/20220109/kirgiziya-1767051847.html

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