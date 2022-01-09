https://ria.ru/20220109/ekonomiya-1767007372.html

Неочевидные способы сэкономить на автомобиле

Автолюбителям рассказали о неочевидных способах экономии - РИА Новости, 09.01.2022

Неочевидные способы сэкономить на автомобиле

В условиях, когда дорожают не только автомобили, но и их обслуживание, не лишним будет знать способы экономии на повседневных расходах, рассказывает агентству... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T03:18

2022-01-09T03:18

2022-01-09T03:18

авто

валерий жар

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. В условиях, когда дорожают не только автомобили, но и их обслуживание, не лишним будет знать способы экономии на повседневных расходах, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар.Основной расходный материал в автомобиле — это ГСМ (горюче-смазочные материалы), отмечает эксперт. В этой связи стоит помнить, что автомобилем нужно управлять плавно, поскольку расход топлива увеличивается при резких движениях. Также он увеличивается, когда увеличивается парусность авто (при использовании багажника с боксом, спойлеров, антикрыльев).Кроме того, автоэксперт советует прогревать двигатель перед началом движения, особенно в зимний период, и своевременно проводить работы по ТО автомобиля.

https://ria.ru/20211228/avtomobili-1765753653.html

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2022

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авто, валерий жар