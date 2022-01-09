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США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ
США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2022
США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:23
2022-01-09T20:23
2022-01-09T22:46
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, сообщило издание Financial Times.По его данным, Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсуждать с Москвой меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности и учений, а также каналы связи".Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование РФ касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает "основные принципы" НАТО.
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в мире, сша, нато, россия, йенс столтенберг, москва
20:23 09.01.2022 (обновлено: 22:46 09.01.2022)
США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ
FT: США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков в сфере безопасности