https://ria.ru/20220109/bezopasnost-1767075200.html

США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ

США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2022

США и НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению рисков, сообщили СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:23

2022-01-09T20:23

2022-01-09T22:46

в мире

сша

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йенс столтенберг

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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, сообщило издание Financial Times.По его данным, Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсуждать с Москвой меры по снижению риска, "такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности и учений, а также каналы связи".Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование РФ касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает "основные принципы" НАТО.

https://ria.ru/20220109/soyuz-1767074009.html

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в мире, сша, нато, россия, йенс столтенберг, москва