10:53 09.01.2022 (обновлено: 12:36 09.01.2022)
В Алма-Атинской области задержали вооруженную банду из 20 человек
В Алма-Атинской области Казахстана задержали вооруженную банду из 20 человек
© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Алма-Атинской области Казахстана задержаны более 20 вооруженных человек, информирует местный департамент полиции.
"В Алма-Атинской области задержаны более 20 лиц, у которых изъяли 40 единиц оружия", — говорится в сообщении Telegram-канала, где публикуется информация казахстанских ведомств.
Как передает Sputnik Казахстан, силовики задержали вооруженную банду.
Отмечается, что среди изъятого — 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Также обнаружили 500 патронов разного калибра.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.