16:47 09.01.2022 (обновлено: 22:50 09.01.2022)
В Алма-Ате функционируют почти 80 процентов аптек, сообщили СМИ
Хабар 24: в казахстанской Алма-Ате функционируют почти 80 процентов аптек
© Sputnik / Абзал Калиев
Местные жители стоят в очереди в Казахстане
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Порядка 80% аптек функционируют в казахстанском городе Алма-Ата, заявил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин в эфире телеканала "Хабар 24".
"Девятьсот аптек всего по городу, порядка 80% из них работают. Все перечисленные объекты работают в дневном режиме", - сказал Оразалин.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.