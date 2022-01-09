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И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел во время беспорядков
И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел во время беспорядков - РИА Новости, 09.01.2022
И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел во время беспорядков
Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T17:12
2022-01-09T17:12
2022-01-09T17:12
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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы", сообщает издание orda.kz.В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала "Алматы", несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата - руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. И.о. мэра также добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню."Вечером 5 января, когда площадь Республики и акимат полностью очистили, мы со штаба со своими коллегами выехали в акимат, часов в 8 или 9, я уже не помню, тогда даже на часы не посмотрел. Когда мы спускались по (проспекту - ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - сообщил изданию Сагинтаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, бакытжан сагинтаев, касым-жомарт токаев
И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел во время беспорядков
Orda.kz: и.о. мэра Алма-Аты Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости.
Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев
заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы", сообщает издание orda.kz
.
В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала "Алматы", несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата - руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. И.о. мэра также добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню.
"Вечером 5 января, когда площадь Республики и акимат полностью очистили, мы со штаба со своими коллегами выехали в акимат, часов в 8 или 9, я уже не помню, тогда даже на часы не посмотрел. Когда мы спускались по (проспекту - ред.) Назарбаева вниз и мы должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, с кустов пошли автоматные очереди по полной. К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - сообщил изданию Сагинтаев.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.