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Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты 500 россиян

Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты 500 россиян - РИА Новости, 09.01.2022

Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты 500 россиян

Военно-транспортные самолеты, выделенные для эвакуации россиян из Казахстана на фоне ситуации с протестами, вывезли из Алма-Аты 500 граждан РФ, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:10

2022-01-09T16:10

2022-01-09T17:18

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты, выделенные для эвакуации россиян из Казахстана на фоне ситуации с протестами, вывезли из Алма-Аты 500 граждан РФ, сообщил МИД РФ.Ранее в консульстве РФ в Алма-Ате сообщили РИА Новости, что первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана в воскресенье вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский."Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.Как ранее заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, МИД России зарегистрировал 1,6 тысячи заявок на вылет из Казахстана от российских граждан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/vyvoz-1766993307.html

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

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Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ 2022-01-09T16:10 true PT0M08S

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казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, мария захарова, касым-жомарт токаев, россия