16:10 09.01.2022 (обновлено: 17:18 09.01.2022)
Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты 500 россиян
МИД: военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты 500 россиян
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Военно-транспортные самолеты, выделенные для эвакуации россиян из Казахстана на фоне ситуации с протестами, вывезли из Алма-Аты 500 граждан РФ, сообщил МИД РФ.
Ранее в консульстве РФ в Алма-Ате сообщили РИА Новости, что первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана в воскресенье вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский.
"Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Как ранее заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, МИД России зарегистрировал 1,6 тысячи заявок на вылет из Казахстана от российских граждан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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