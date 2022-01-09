09:49 09.01.2022 (обновлено: 10:02 09.01.2022)
В Алма-Ате задержали около ста террористов и мародеров за ночь
Sputnik Казахстан: в Алма-Ате задержали около ста террористов и мародеров за ночь
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Чуть менее 100 участников террористических атак и мародеров были задержаны в Алма-Ате за прошедшую ночь, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов, передает агентство Sputnik Казахстан.
"За минувшую ночь в Алматы задержано чуть менее 100 участников террористических атак и мародеров. Изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему", - говорится в сообщении.
Места, где террористы вели бой, были зачищены. Полиция Алматы осматривает здания на наличие прячущихся террористов, добавляет агентство.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.