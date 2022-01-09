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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767007696.html
В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления - РИА Новости, 09.01.2022
В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T01:15
2022-01-09T07:38
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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в мире, казахстан, алма-ата
01:15 09.01.2022 (обновлено: 07:38 09.01.2022)
 
В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления

Заммэра Алма-Аты Бабакумаров заявил о вспышках ожесточенного сопротивления в городе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль в Алма-Ате
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
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Сгоревший автомобиль в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.

"Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления", - сказал он он в эфире телеканала "Хабар 24".


Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 18:53Беспорядки в Казахстане
В пригороде Алма-Аты идет бой, сообщил Sputnik Казахстан
 
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