https://ria.ru/20220109/alma-ata-1767007696.html

В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления

В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления - РИА Новости, 09.01.2022

В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления

Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T01:15

2022-01-09T01:15

2022-01-09T07:38

беспорядки в казахстане

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алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Вспышки ожесточенного сопротивления остаются в Алма-Ате, заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало о боях в пригороде Алма-Аты вдоль трассы Алма-Ата — Бишкек в окрестностях поселка Райымбек. В МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766984892.html

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в мире, казахстан, алма-ата