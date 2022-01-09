https://ria.ru/20220109/aktau-1767028702.html

В центре казахстанского Актау, где недавно проходили митинги, гуляют люди

В центре казахстанского Актау, где недавно проходили митинги, гуляют люди - РИА Новости, 09.01.2022

В центре казахстанского Актау, где недавно проходили митинги, гуляют люди

Люди гуляют в воскресенье по центральной площади в казахстанском Актау, где ранее стояли митингующие, ее охраняют лишь трое военных, спецтехники нет, передает... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:23

2022-01-09T11:23

2022-01-09T11:23

беспорядки в казахстане

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актау

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Люди гуляют в воскресенье по центральной площади в казахстанском Актау, где ранее стояли митингующие, ее охраняют лишь трое военных, спецтехники нет, передает Sputnik Казахстан."На площади Ынтымак в Актау, где еще на днях стояли митингующие, сегодня гуляют дети и их родители. Площадь охраняют лишь трое военных, спецтехники нет", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.Отмечается, что ряд торговых центров возобновили работу, также открыты магазины одежды и промтоваров.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

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в мире, казахстан, актау