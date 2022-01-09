https://ria.ru/20220109/aeroflot-1767063060.html

"Аэрофлот" возобновит полеты в Казахстан 10 января

"Аэрофлот" возобновит полеты в Казахстан 10 января - РИА Новости, 09.01.2022

"Аэрофлот" возобновит полеты в Казахстан 10 января

"Аэрофлот" в понедельник возобновит полеты в Казахстан (Нур-Султан) и продажу билетов, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:48

2022-01-09T17:48

2022-01-09T22:50

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шереметьево (аэропорт)

москва

airbus a330

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в понедельник возобновит полеты в Казахстан (Нур-Султан) и продажу билетов, сообщает авиакомпания."Аэрофлот выполнит рейсы SU1956/1957 Москва – Нур-Султан – Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 4:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана - на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит пассажиров прибывать в аэропорт вылета за 3-4 часа для своевременного прохождения предполётных формальностей."Напоминаем, что временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы Аэрофлота в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января 2022 года (вылеты из Российской Федерации), до 21 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан) для целей размещения пассажиров ранее отмененных рейсов. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января 2021 года", - отмечает компания.

https://ria.ru/20220109/muzykant-1767055458.html

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