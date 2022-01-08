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Маловодье и засуха могут угрожать югу России в 2022 году
Маловодье и засуха могут угрожать югу России в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2022
Маловодье и засуха могут угрожать югу России в 2022 году
Маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:13
2022-01-08T15:13
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Вероятны засухи и маловодье на юге страны", - сказал собеседник агентства.Ранее руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии РАН, академик РАН Геннадий Матишов сообщил на международной научной конференции, что малая наполняемость водоемов юга России, включая реки Волгу и Дон, может продлиться еще около 20-30 лет.По его словам, если ранее пропуск воды из Цимлянского водохранилища составлял порядка 4,5 тысячи кубометров в секунду, то в 2021 году – 250 кубометров в секунду. Кроме того, за последние годы на метр упал уровень воды в Краснодарском водохранилище. Ощущается дефицит воды и в Крыму.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, дон, россия
15:13 08.01.2022
 
Маловодье и засуха могут угрожать югу России в 2022 году

В МЧС прогнозируют маловодье и засуху на территории южных регионов России в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Вероятны засухи и маловодье на юге страны", - сказал собеседник агентства.
Ранее руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии РАН, академик РАН Геннадий Матишов сообщил на международной научной конференции, что малая наполняемость водоемов юга России, включая реки Волгу и Дон, может продлиться еще около 20-30 лет.
По его словам, если ранее пропуск воды из Цимлянского водохранилища составлял порядка 4,5 тысячи кубометров в секунду, то в 2021 году – 250 кубометров в секунду. Кроме того, за последние годы на метр упал уровень воды в Краснодарском водохранилище. Ощущается дефицит воды и в Крыму.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукДонРоссия
 
 
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