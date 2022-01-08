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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/zakharova-1767002845.html
США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова - РИА Новости, 09.01.2022
США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации —... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-08T22:47
2022-01-09T01:00
беспорядки в казахстане
в мире
сша
оон
одкб
жанаозен
мария захарова
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации — детский лепет и отчаяние, заявила официальный представитель МИД России Мария ЗахароваВ качестве примера она привела ситуацию с двойными стандартами в оценках Вашингтоном протестов в Казахстане и штурма Капитолия 6 января 2021 года.Захарова подчеркнула, что США и Запад в своих оценках ситуации в Казахстане "не в состоянии больше делать вид, что речь идет о каких-то мирных протестах"."Комментировать им нечего",- резюмировала она.Дипломат также назвала заявления Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1767001160.html
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в мире, сша, оон, одкб, жанаозен, мария захарова, касым-жомарт токаев, россия
22:47 08.01.2022 (обновлено: 01:00 09.01.2022)
 
США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова назвала слова Блинкена о роли России в Казахстане отчаянием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации — детский лепет и отчаяние, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
В качестве примера она привела ситуацию с двойными стандартами в оценках Вашингтоном протестов в Казахстане и штурма Капитолия 6 января 2021 года.
"Ровно год назад Капитолий штурмуют американские граждане… (последовало) жесточайшее подавление людей, которые вышли по политическим мотивам. Поэтому врать и лицемерить (США) в данном случае уже невозможно: когда видят боевые действия, людей, в руках которых боевое оружие, это даже не оружие для самообороны, боевое оружие, людей, которые избивают, мародерствуют", - указала Захарова в эфире YouTube канала "СоловьевLive", высказываясь по ситуации в Казахстане.
Захарова подчеркнула, что США и Запад в своих оценках ситуации в Казахстане "не в состоянии больше делать вид, что речь идет о каких-то мирных протестах".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 22:22Беспорядки в Казахстане
В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
"Комментировать им нечего",- резюмировала она.
Дипломат также назвала заявления Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов.
"Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", - сказала Захарова.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 22:25Беспорядки в Казахстане
МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреСШАООНОДКБЖанаозенМария ЗахароваКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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