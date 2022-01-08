https://ria.ru/20220108/zakharova-1767002845.html

США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова

США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова - РИА Новости, 09.01.2022

США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова

США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации —... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-08T22:47

2022-01-08T22:47

2022-01-09T01:00

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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одкб

жанаозен

мария захарова

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США больше не могут врать и лицемерить, оценивая ситуацию в Казахстане, высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании ситуации — детский лепет и отчаяние, заявила официальный представитель МИД России Мария ЗахароваВ качестве примера она привела ситуацию с двойными стандартами в оценках Вашингтоном протестов в Казахстане и штурма Капитолия 6 января 2021 года.Захарова подчеркнула, что США и Запад в своих оценках ситуации в Казахстане "не в состоянии больше делать вид, что речь идет о каких-то мирных протестах"."Комментировать им нечего",- резюмировала она.Дипломат также назвала заявления Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1767001160.html

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767001453.html

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в мире, сша, оон, одкб, жанаозен, мария захарова, касым-жомарт токаев, россия