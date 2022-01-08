https://ria.ru/20220108/zaderzhannye-1766924306.html

За участие в протестах в Казахстане задержали иностранцев

За участие в протестах в Казахстане задержали иностранцев - РИА Новости, 08.01.2022

За участие в протестах в Казахстане задержали иностранцев

Более 4,2 тысячи человек доставили за все время протестов в Казахстане в полицию, среди задержанных есть иностранные граждане, сообщили в ситуативном центре МВД РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T06:45

2022-01-08T06:45

2022-01-08T07:19

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мвд казахстана

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Более 4,2 тысячи человек доставили за все время протестов в Казахстане в полицию, среди задержанных есть иностранные граждане, сообщили в ситуативном центре МВД республики.Правоохранители также нашли в одном из населенных пунктов Жамбылской области схрон оружия, включая несколько автоматов и пистолетов.В одном из СТО в Алма-Ате изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество. По данному факту уже проводится досудебное расследование.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

https://ria.ru/20220108/mid-1766923248.html

https://ria.ru/20220108/strelba-1766922525.html

https://ria.ru/20220107/terroristy-1766909610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, мвд казахстана